Le Nikkei japonais recule alors que l'optimisme concernant le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran s'estompe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a reculé jeudi après une forte hausse lors de la session précédente, l'euphorie initiale liée à un cessez-le-feu fragile de deux semaines au Moyen-Orient ayant cédé la place à des perspectives de marché plus prudentes.

Le sentiment des investisseurs s'est affaibli après qu'Israël a lancé ses frappes les plus lourdes sur le Liban mercredi, tuant des centaines de personnes et suscitant des menaces de représailles de la part de l'Iran. Téhéran a également indiqué qu'il serait "déraisonnable" de poursuivre les négociations en vue d'un accord de paix permanent avec les États-Unis.

Le Nikkei .N225 était en baisse de 0,3% à 56.125,02, à 0045 GMT jeudi, et en voie d'interrompre une quatrième séance de hausse, si la tendance actuelle persiste.

L'indice plus large Topix .TOPX était en baisse de 0,26% à 3.765,52.

Les contrats à terme Nikkei 225 sur le Chicago Mercantile Exchange NIYcm1 ont franchi le niveau de 57 000 au cours de la nuit.

Lors de la séance précédente, le Nikkei a bondi de 5,4% pour atteindre son point le plus élevé en plus d'un mois sur les espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz après que le président américain Donald Trump a accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran.

Le conflit de six semaines a pratiquement paralysé le trafic à travers le détroit, un point d'étranglement pour environ 20 % des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié (LNG), ce qui a poussé les prix mondiaux de l'énergie à la hausse.

"Les investisseurs se sont calmés et ont commencé à se demander si les pourparlers de paix allaient réellement aboutir", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire principal de portefeuille chez GCI Asset Management.

"Les prix du pétrole sont repartis à la hausse, ce qui a pesé sur le marché des actions."

Les fabricants de puces et les actions liées à l'intelligence artificielle ont glissé, Advantest 6857.T et SoftBank Group 9984.T ayant perdu respectivement 1,59% et 3,95%.