Le Nikkei japonais rebondit grâce aux achats à bas prix et à la reprise du Kospi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Rocky Swift

L'indice Nikkei a rebondi mardi, soutenu par des achats à la baisse et par l'élan favorable du marché sud-coréen, à forte composante technologique.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 0,74 % pour clôturer à 67 743,50 points, inversant ainsi une baisse qui avait atteint 1,45 % plus tôt dans la journée. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 0,79 % à 4 038,98 points.

Les actions étaient globalement en baisse dans la matinée, sous l’influence d’un recul du marché américain observé pendant la nuit, après que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a entraîné une forte hausse des cours du pétrole.

Le Nikkei s’est redressé dans l’après-midi, parallèlement à la reprise de l’indice sud-coréen Kospi .KS11 , la corrélation entre ces marchés s’étant renforcée ces derniers temps.

« Nous observons quelques achats sur repli », a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

La politique monétaire des banques centrales est restée au centre de l’attention après que Paul Conway, économiste en chef de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, a averti que la hausse des coûts du pétrole risquait de rendre l’inflation plus persistante, renforçant ainsi les signes d’un nouveau resserrement monétaire dans les principales économies.

Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , le plus grand groupe bancaire japonais, a progressé de 1,67 % pour atteindre un plus haut historique, devenant ainsi la plus grande entreprise du marché national en termes de capitalisation boursière.

« À mesure que les taux d’intérêt augmentent, on s’attend à ce que les marges d’intérêt nettes des banques s’améliorent dans une certaine mesure, ce qui devrait entraîner des hausses dans le secteur bancaire », a déclaré Sawada, de Nomura.

Le marché a affiché une tendance largement positive, avec 176 titres en hausse sur le Nikkei, contre 47 en baisse et deux inchangés.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par Shiseido

4911.T , en hausse de 5,11 %, suivi de Kawasaki Kisen Kaisha

9107.T , en hausse de 4,73 %, et de Tokuyama 4043.T , qui a gagné 4,17 %.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Yaskawa Electric 6506.T , en recul de 8,98 %, suivi de Panasonic Holdings 6752.T , en baisse de 5,57 %, et de Toppan Holdings

7911.T , qui a perdu 4,64 %.