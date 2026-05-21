Le Nikkei japonais rebondit grâce à un regain d'optimisme concernant l'IA et les pourparlers de paix avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

L'indice Nikkei a grimpé de plus de 3,5 % jeudi, enregistrant sa plus forte hausse en deux semaines, grâce à un regain d'enthousiasme pour les valeurs technologiques et à l'apaisement des tensions géopolitiques liées à la guerre en Iran.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a grimpé de 3,58 % à 61 945,34 points et devrait enregistrer sa plus forte hausse quotidienne depuis le 7 mai si la dynamique actuelle se maintient. L'indice Topix .TOPX , plus large, a progressé de 2,21 % à 3 875,34 points.

Le Nikkei a suivi la tendance haussière de Wall Street en prévision des résultats de Nvidia, leader du secteur de l'IA, qui a annoncé des prévisions de ventes supérieures aux estimations du marché.

Les cours du pétrole ont fortement chuté pendant la nuit après que le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran en étaient à leur phase finale, apaisant ainsi les craintes concernant l'approvisionnement.

Le moral des investisseurs a également été soutenu par l'annulation d'une grève chez Samsung Electronics 005930.KS , qui aurait pu perturber l'économie sud-coréenne et l'approvisionnement mondial en puces, ainsi que par des informations selon lesquelles OpenAI se prépare à entrer en bourse. SoftBank Group 9984.T , un investisseur majeur dans cette société et d'autres entreprises d'IA , a bondi jusqu'à son plafond quotidien.

" Le marché est tiré par les actions liées à l'IA et aux semi-conducteurs, suite à des développements tels que l'évitement d'une grève chez Samsung Electronics et les résultats de Nvidia ", a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities.

" Nous observons des hausses dans un large éventail de secteurs en raison de la baisse des prix du pétrole brut. "

L'indice Nikkei comptait 156 titres en hausse contre 69 en baisse. Les plus fortes hausses en pourcentage ont été enregistrées par SoftBank Group, en hausse de 19,9 %, suivi de Socionext 6526.T , qui a bondi de 17,2 %, et d'Ibiden 4062.T , en hausse de 15,2 %.