Le Nikkei japonais rebondit après six séances consécutives de baisse

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par Junko Fujita

L'indice Nikkei a progressé vendredi après six séances consécutives de baisse, même si les gains ont été limités par la prudence des investisseurs à l'approche de la publication des résultats des entreprises et des élections de mi-mandat aux États-Unis.

L'indice Nikkei .N225 a progressé de 1,75% à 65.550,68 points à la mi-journée, après avoir chuté de près de 5% lors de la séance précédente, mais affichait tout de même une baisse de 5% depuis le début de la semaine. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 1,83% à 4.072,71 points, mais restait en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de 0,8%.

« Les actions ont rebondi, les investisseurs ayant racheté des titres après les fortes baisses de la séance précédente… Il n’y avait pas d’autres facteurs à l’origine de ces hausses », a déclaré Daisuke Hashizume, stratège senior chez Daiwa Securities.

« Les acteurs du marché ne voient guère de raison d’acheter massivement des actions avant la publication des résultats des entreprises et les élections de mi-mandat aux États-Unis le mois prochain. »

Les marchés surveillent si le résultat des élections aura une incidence sur les propositions du président américain Donald Trump concernant le versement de 5 000 dollars à chaque adulte américain et l’augmentation des dépenses militaires, a ajouté Hashizume.

Au Japon, le fabricant d’équipements pour la production de puces Tokyo Electron 8035.T a progressé de 2,12%, le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a gagné 3,34% et l’investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a progressé de 1,3%.

Le fabricant d’équipements de test de puces Advantest

6857.T a récupéré ses pertes initiales pour terminer en légère hausse de 0,64%.

BayCurrent 6532.T a bondi de 17,25%, devenant ainsi la valeur affichant la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei, après que le cabinet de conseil a annoncé qu’il utiliserait ses excédents de trésorerie pour des investissements et des rachats d’actions.

Les banques ont soutenu l'indice Topix, Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Mizuho Financial Group 8411.T progressant respectivement de 1,64% et 1,71%.

Sur les plus de 1 500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 83% ont progressé, 13% ont reculé et 2% sont restés stables.