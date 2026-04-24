Le Nikkei japonais progresse, les bénéfices des entreprises technologiques éclipsant les inquiétudes liées au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté vendredi, et était en passe de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif, l'enthousiasme pour les bénéfices du secteur technologique ayant compensé l'incertitude quant à un éventuel accord de paix au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a augmenté de 0,47% à 59 416,49, tandis que l'indice plus large Topix .TOPX a glissé de 0,04% à 3 714,85.

Le Nikkei a brièvement franchi la barre psychologiquement importante des 60 000 pour la première fois jeudi, faisant plus que récupérer toutes ses pertes depuis que la guerre a éclaté en Iran il y a près de deux mois et s'est propagée dans la région.

Le Liban et Israël ont prolongé leur cessez-le-feu de trois semaines après une réunion de haut niveau à la Maison Blanche, a déclaré jeudi le président américain Donald Trump. M. Trump a également déclaré que les États-Unis n'utiliseraient pas d'arme nucléaire contre l'Iran, suite à la prolongation d'un cessez-le-feu avec Téhéran plus tôt dans la semaine.

Dans la nuit, le fabricant de puces Intel INTC.O a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street alors que la demande augmente pour les processeurs de serveurs de la société utilisés pour l'intelligence artificielle dans les centres de données. Ibiden

4062.T , un fournisseur japonais d'Intel, a grimpé de 12,7% à Tokyo, menant les gains sur le Nikkei.

"Aujourd'hui, le marché boursier japonais est tiré vers le haut par un sentiment de soulagement concernant la situation au Moyen-Orient, ainsi que par les attentes continues de croissance des bénéfices du secteur en expansion de l'intelligence artificielle", a déclaré Wataru Akiyama, stratège en actions chez Nomura Securities.

L'indice Nikkei comptait 103 valeurs en hausse contre 121 en baisse. Après Ibiden, les plus fortes hausses ont été enregistrées par les fournisseurs du secteur technologique NEC

6701.T , qui a gagné 6,8 %, et Ajinomoto 2802.T , qui a bondi de 5,7 %.

Canon 7751.T a fait partie des plus fortes baisses du Nikkei, perdant 6,6%. Après la cloche de jeudi, la société a annoncé une révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices.