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Le Nikkei japonais progresse alors que le dépôt de dossier d'introduction en bourse d'Anthropic stimule les valeurs liées à l'IA
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 03:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Junko Fujita

L'indice Nikkei a progressé mardi, le dépôt de dossier d'introduction en bourse d'Anthropic et la hausse de l'indice américain des semi-conducteurs ayant stimulé les valeurs locales liées à l'intelligence artificielle.

L' .N225 Nikkei gagnait 1,91% à 63 374,45 à 01h42 GMT, après avoir progressé de 2,4% plus tôt dans la séance. Si cette dynamique se maintient, l'indice devrait mettre fin à une série de trois séances consécutives de baisse.

L’indice Topix .TOPX , plus large, a progressé de 0,61% à 3 997,09.

"Le marché a été soulagé par le dépôt de dossier d'introduction en bourse d'Anthropic, tandis que les valeurs technologiques de premier plan ont suivi la hausse de l'indice américain des semi-conducteurs", a déclaré Daisuke Hashizume, stratège senior chez Daiwa Securities.

Le fabricant d’équipements de test de puces Advantest

6857.T a bondi de 10%, apportant la plus forte contribution à la hausse du Nikkei. L’investisseur technologique SoftBank Group

9984.T a progressé de 6,94%. Le fabricant d’équipements pour la fabrication de puces Tokyo Electron 8035.T a gagné 3,35%.

Anthropic a révélé des pertes importantes et une croissance fulgurante de son chiffre d’affaires dans son dossier de demande d’introduction en bourse aux États-Unis, exposant son ambition de développer des systèmes d’IA capables de transformer l’économie mondiale malgré les coûts élevés liés au développement de cette technologie.

L’indice américain Philadelphia chips index .SOX a progressé de 2,8% pendant la nuit. L’indice Nikkei a tendance à évoluer en phase avec l’indice SOX.

"Mais dans l’ensemble, seule la moitié des titres a progressé. Les investisseurs se sont montrés prudents quant à l’achat actif d’actions avant la publication, cette semaine, des résultats des hyperscalers américains tels qu’Alphabet et Microsoft", a déclaré M. Hashizume.

Sur plus de 1 500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 49% ont progressé, 47% ont reculé et 2% sont restés stables.

Le laboratoire pharmaceutique Daiichi Sankyo 4568.T a chuté de 6,53%, pesant le plus lourdement sur le Nikkei, et a enregistré la plus forte baisse en pourcentage de l’indice.

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ADVANTEST
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Nikkei 225
63 221,19 Pts Six - Forex 1 +1,66%
SOFTBANK GROUP
25,180 EUR Tradegate +4,35%
TOKYO ELECTRON
53,050 EUR Tradegate -1,39%
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