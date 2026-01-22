 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei japonais met fin à une série de cinq jours de pertes, tandis que les JGBs poursuivent leur progression
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour la clôture du marché) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté jeudi, mettant fin à une dégringolade de cinq jours, grâce à la reprise des obligations nationales et à l'apaisement des tensions entre les Etats-Unis et l'Europe qui ont soutenu la demande d'actifs à risque.

Le Nikkei .N225 a rebondi de 1,7% pour clôturer à 53.688,89, mettant fin à la plus longue série de pertes en un an. Le Topix .TOPX , plus large, a augmenté de 0,7 % pour atteindre 3 616,38.

Le marché boursier japonais a été volatile ce mois-ci, bondissant la semaine dernière sur les attentes d'une relance accrue sous l'égide de la Première ministre Sanae Takaichi. Il s'est replié cette semaine sur des préoccupations fiscales après que celle-ci se soit engagée à suspendre les taxes de vente sur les produits alimentaires pendant deux ans.

Takaichi devrait dissoudre le parlement vendredi afin de déclencher des élections anticipées.

Les obligations d'État à très long terme se sont effondrées cette semaine, propulsant leurs rendements à des niveaux record.

"La forte volatilité des rendements des obligations d'État japonaises (JGB) cette semaine a effrayé les investisseurs en actions", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management. "Le marché a pris cela pour une liquidation du Japon".

Le rendement du JGB à 30 ans JP30YTN=JBTC a prolongé ses baisses pour une deuxième session jeudi, après le record de 3,880% atteint mardi. Les rendements évoluent inversement aux prix des obligations.

Jeudi, le marché boursier japonais a également été soutenu par les gains de Wall Street au cours de la nuit, suite aux nouvelles qu'un cadre pour un accord sur le Groenland a été atteint et la possibilité de nouveaux tarifs américains sur les alliés européens a été évitée. .N

Parmi les valeurs individuelles, Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T , liées aux puces, ont progressé de plus de 3% chacune. SoftBank Group 9984.T a bondi de 11,6%.

Disco 6146.T a bondi de 17% après que le fabricant d'équipements de traitement de précision ait prévu une augmentation de 2% de son bénéfice net annuel.

D'autres entreprises japonaises publieront leurs résultats pour le trimestre octobre-décembre à partir de la semaine prochaine, fournissant des indications pour le marché boursier.

Valeurs associées

ADVANTEST
121,660 EUR Tradegate +1,40%
DISCO CORP
402,2320 USD OTCBB +12,17%
Nikkei 225
53 688,89 Pts Six - Forex 1 +1,73%
SOFTBANK GROUP
23,055 EUR Tradegate +4,84%
TOKYO ELECTRON
228,400 EUR Tradegate +2,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.01.2026 09:03 

    (Actualisé avec Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de ... Lire la suite

  • La journaliste philippine Frenchie Mae Cumpio arrive au tribunal de Tacloban, le 22 janvier 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Philippines: une journaliste condamnée à 12 ans de prison incompressible
    information fournie par AFP 22.01.2026 09:01 

    Une jeune journaliste philippine a été condamnée à 12 ans de prison incompressible jeudi, accusée de financer l'insurrection communiste dans l'est du pays, une affaire qualifiée de "parodie de justice" notamment par un rapporteur de l'ONU. La journaliste et animatrice ... Lire la suite

  • Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, comme à Strasbourg, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Municipales: moins de voitures, plus de vélos, on continue?
    information fournie par AFP 22.01.2026 08:59 

    Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank