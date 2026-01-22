Le Nikkei japonais met fin à une série de cinq jours de pertes, tandis que les JGBs poursuivent leur progression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour la clôture du marché) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté jeudi, mettant fin à une dégringolade de cinq jours, grâce à la reprise des obligations nationales et à l'apaisement des tensions entre les Etats-Unis et l'Europe qui ont soutenu la demande d'actifs à risque.

Le Nikkei .N225 a rebondi de 1,7% pour clôturer à 53.688,89, mettant fin à la plus longue série de pertes en un an. Le Topix .TOPX , plus large, a augmenté de 0,7 % pour atteindre 3 616,38.

Le marché boursier japonais a été volatile ce mois-ci, bondissant la semaine dernière sur les attentes d'une relance accrue sous l'égide de la Première ministre Sanae Takaichi. Il s'est replié cette semaine sur des préoccupations fiscales après que celle-ci se soit engagée à suspendre les taxes de vente sur les produits alimentaires pendant deux ans.

Takaichi devrait dissoudre le parlement vendredi afin de déclencher des élections anticipées.

Les obligations d'État à très long terme se sont effondrées cette semaine, propulsant leurs rendements à des niveaux record.

"La forte volatilité des rendements des obligations d'État japonaises (JGB) cette semaine a effrayé les investisseurs en actions", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management. "Le marché a pris cela pour une liquidation du Japon".

Le rendement du JGB à 30 ans JP30YTN=JBTC a prolongé ses baisses pour une deuxième session jeudi, après le record de 3,880% atteint mardi. Les rendements évoluent inversement aux prix des obligations.

Jeudi, le marché boursier japonais a également été soutenu par les gains de Wall Street au cours de la nuit, suite aux nouvelles qu'un cadre pour un accord sur le Groenland a été atteint et la possibilité de nouveaux tarifs américains sur les alliés européens a été évitée. .N

Parmi les valeurs individuelles, Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T , liées aux puces, ont progressé de plus de 3% chacune. SoftBank Group 9984.T a bondi de 11,6%.

Disco 6146.T a bondi de 17% après que le fabricant d'équipements de traitement de précision ait prévu une augmentation de 2% de son bénéfice net annuel.

D'autres entreprises japonaises publieront leurs résultats pour le trimestre octobre-décembre à partir de la semaine prochaine, fournissant des indications pour le marché boursier.