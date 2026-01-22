Japon: Foxconn va développer des bus électriques en coentreprise avec Mitsubishi Fuso

( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant technologique taïwanais Foxconn, fournisseur d'Apple et soucieux de diversification, va créer une coentreprise avec une filiale du groupe japonais Mitsubishi afin de produire dans l'archipel des bus électriques, ont-ils annoncé jeudi.

Cette coentreprise, destinée à être officiellement établie au second semestre 2026, sera créée entre Foxconn et Mitsubishi Fuso, la filiale poids-lourds (camions et bus) de Mitsubishi Group, explique un communiqué commun.

La nouvelle entité développera et produira des autobus zéro émission à destination des marchés japonais et internationaux, dans l'usine de Mitsubishi Fuso à Toyama (centre). La nouvelle société continuera également d'améliorer les autobus à moteur à combustion interne existants de Mitsubishi Fuso.

Foxconn, également connu sous son nom officiel Hon Hai Precision Industry, est le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques, et fabrique des produits pour un grand nombre d'entreprises, notamment Apple.

Soucieux de se diversifier dans les véhicules électriques, il avait intensifié début 2025 ses approches de groupes automobiles japonais.

Et il avait finalement signé en mai un protocole d'accord avec Mitsubishi Motors afin de lui fournir un modèle de voiture électrique, développé par sa filiale Foxtron et produit à Taïwan par le groupe automobile Yulon. Son rapprochement avec Mitsubishi Fuso le projette sur le segment en plein boom des bus "propres".

"Cette collaboration rassemble les atouts des deux entreprises afin d'accélérer encore la transformation de l'industrie des autobus", a fait valoir Karl Deppen, PDG de Mitsubishi Fuso, cité dans le communiqué.

D'une part, les deux partenaires profiteront de l'infrastructure de production de Mitsubishi Fuso, de ses liens avec les équipementiers, de ses réseaux de vente, mais aussi de sa connaissance des clients et des réglementations japonaises.

Tandis que Foxconn apportera "son expertise en véhicules à zéro émission, ses compétences de haute technologie et son réseau de partenariats mondiaux" dans l'électronique, assure le communiqué.

L'appétit de Foxconn à travailler avec les constructeurs japonais intervient alors que ces derniers, très en retard sur le tout-électrique après avoir longtemps privilégié les hybrides, sont confrontés à la rude concurrence des marques chinoises sur ces marchés-clés à l'international.