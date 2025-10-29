Le Nikkei japonais franchit pour la première fois la barre des 51 000 points grâce à l'optimisme du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, Advantest au paragraphe 4, commentaires des analystes au paragraphe 5) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a dépassé le niveau clé de 51 000 pour la première fois mercredi, soutenue par l'optimisme des investisseurs quant aux investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice Nikkei 225 .N225 , à forte composante technologique, était en hausse de 2,05% à un niveau sans précédent de 51 249,82 à la mi-journée. L'indice a franchi la barrière psychologique des 50 000 lundi.

L'indice Topix .TOPX a augmenté de moins de 0,1%, la hausse du yen ayant pesé sur la plupart des valeurs non technologiques.

Advantest 6857.T , un important fournisseur d'équipements de test de puces pour les grandes entreprises technologiques, a grimpé de plus de 20% après que la société a augmenté ses prévisions de bénéfices annuels d'un quart en raison de l'augmentation de la demande.

"Les actions telles qu'Advantest et SoftBank Group sont essentiellement le moteur du marché boursier", a déclaré Wataru Akiyama, stratège chez Nomura Securities. "On ne sait pas combien de temps cela va durer. Une fois la vague initiale passée, l'élan haussier pourrait s'atténuer."

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé à des niveaux records après que Nvidia NVDA.O , la coqueluche de l'intelligence artificielle, a déclaré qu'elle construirait des superordinateurs d'intelligence artificielle pour le département américain de l'énergie.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont bondi après que l'entreprise technologique a conclu un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant à Microsoft une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT.

Le groupe japonais SoftBank 9984.T , un investisseur majeur dans les puces et l'IA, a grimpé de 2,1 % et a été le deuxième plus grand moteur du Nikkei en termes de points d'indice. Lasertec 6920.T , un autre poids lourd des semi-conducteurs, a fait un bond de 7,8 %.

Le Nikkei a compté 65 valeurs en hausse contre 160 en baisse. Les plus grands perdants ont été Nidec 6594.T , qui a encore perdu 7,3% après avoir été exclu du Nikkei, suivi par SHIFT 3697.T , en baisse de 5,3%.