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Le Nikkei japonais franchit la barre des 62 000 points grâce aux résultats d'entreprise et à l'optimisme au Moyen-Orient ; les obligations d'État japonaises remontent
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 03:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout des obligations japonaises, du yen et des commentaires d'analystes aux 4e et 8e paragraphes.) par Rocky Swift et Junko Fujita

L'indice Nikkei du Japon a atteint un niveau record jeudi et les obligations du pays ont rebondi à la réouverture des marchés financiers après les jours fériés, profitant de l'optimisme suscité par les bons résultats des entreprises technologiques et les signes d'un accord de paix potentiel au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 4,19% à 62 009,59 points, franchissant pour la première fois la barre des 62 000 points. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 2,12% à 3 807,84 points.

Les obligations d'État japonaises (JGBs) ont progressé après une pause de trois jours sur les marchés, durant laquelle le yen s'est apprécié en raison de soupçons d'intervention de la part des autorités à Tokyo.

Le yen JPY= s'échangeait à 156,33 pour un dollar, restant globalement stable au lendemain d'une remontée fulgurante vers un plus haut de 10 semaines à 155, qui avait alimenté les rumeurs d'un nouveau soutien officiel.

Les indices de Wall Street ont atteint des niveaux records durant la nuit , les résultats positifs d’Advanced Micro Devices AMD.O ayant alimenté l’euphorie autour du secteur en pleine effervescence de l’intelligence artificielle. L’Iran a déclaré qu’il examinait une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de deux mois, tandis que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient eu de très bonnes discussions avec Téhéran.

« La forte hausse du Nikkei aujourd’hui a été tirée par la bonne performance des actions du secteur des puces électroniques, portée par les prévisions optimistes d’Advanced Micro Devices », a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management. « Le contenu des propositions de paix entre les États-Unis et l’Iran est maigre, mais le marché s’attend à ce qu’aucune nouvelle action militaire n’ait lieu. »

L'indice Nikkei comptait 144 titres en hausse contre 78 en baisse. Les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice ont été enregistrées par les fournisseurs du secteur technologique, menés par Ibiden 4062.T , en hausse de 15,9%, suivi de Mitsui Kinzoku Ltd 5706.T , en hausse de 15,3%, et de Renesas Electronics 6723.T , en hausse de 12,8%.

Les actions des sociétés minières et des exportateurs ont toutefois globalement baissé, marquant un revirement par rapport aux gains enregistrés pendant le conflit avec l’Iran, alors que les prix de l’énergie avaient bondi et que le yen s’était affaibli. Inpex 1605.T , le premier explorateur de pétrole et de gaz du Japon, a chuté de 5,9%, tandis que Honda Motor

7267.T a perdu 0,7%.

« Les constructeurs automobiles restent en difficulté, car l'environnement est devenu difficile avec l'intensification de la concurrence mondiale », a déclaré Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. « De plus, ils pourraient ne pas profiter des avantages de la faiblesse du yen au cours de l'exercice fiscal actuel. »

Le compte-rendu de la réunion de mars de la Banque du Japon, publié jeudi, a révélé que de nombreux membres du conseil d'administration estimaient nécessaire de relever les taux d'intérêt si le choc énergétique provoqué par la guerre en Iran devait se prolonger.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC a baissé de 1,5 point de base (bps) pour s'établir à 2,485%. Les rendements évoluent à l'inverse des prix des obligations. Le rendement à cinq ans JP5YTN=JBTC a baissé de 0,5 bps pour s'établir à 1,870%.

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