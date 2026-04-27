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Le Nikkei japonais clôture pour la première fois au-dessus des 60.000 points, porté par l'optimisme concernant les résultats
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 09:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails et les cours de clôture) par Rocky Swift

L'indice Nikkei japonais a clôturé lundi pour la première fois au-dessus de la barre symbolique des 60.000 points, l'optimisme concernant les résultats des entreprises ayant pris le pas sur les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 1,38% pour terminer la séance à un niveau sans précédent de 60.537,36 points. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 0,5% à 3.735,28 points. Le Nikkei a gagné 18,6% depuis le début de l'année.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé vendredi à des niveaux records après qu'Intel INTC.O a dépassé ses estimations de bénéfices, aidé par la forte hausse de la demande dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a prolongé sa série record de hausses à 18 séances consécutives.

Les actions du fournisseur de solutions d'automatisation industrielle Keyence 6861.T et du fabricant de robots industriels Fanuc 6954.T ont bondi de près de 16%, atteignant leur limite quotidienne de fluctuation, pour mener la hausse du Nikkei après que les deux entreprises ont annoncé vendredi, après la clôture, un bénéfice supérieur aux prévisions.

“Les titres liés aux annonces de résultats, ainsi que les actions liées à l'IA et aux semi-conducteurs, ont tiré le marché vers le haut à l'ouverture”, a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities. “Cette semaine verra un flux constant de rapports sur les résultats des grandes entreprises au Japon et aux États-Unis, de sorte que l'attention du marché se portera naturellement sur ces résultats.”

“Étant donné que 60.000 points constituent un seuil psychologique, de nombreux investisseurs surveillent probablement ce niveau, de sorte que des prises de bénéfices pourraient se manifester autour de cette fourchette”, a-t-elle ajouté.

Le Nikkei est passé en territoire négatif peu après l'ouverture, mais s'est ensuite fortement redressé à la suite d'un article d'Axios indiquant que l'Iran avait soumis aux États-Unis une nouvelle proposition pour mettre fin à leur conflit. Les discussions visant à régler ce conflit, qui dure depuis deux mois, avaient achoppé ce week-end.

L'indice Nikkei comptait 94 titres en hausse contre 130 en baisse. SMC 6273.T figurait parmi les plus fortes hausses, avec une progression de 7,1%, après que Reuters eut rapporté que le fonds activiste Palliser Capital avait réalisé un investissement “significatif” dans cette société d'automatisation industrielle.

Rohm 6963.T figurait parmi les plus fortes baisses, avec un recul de 9,19%, après que le fabricant de pièces automobiles Denso Corp 6902.T a déclaré qu'il envisageait de retirer son offre de rachat de la société.

Valeurs associées

CHUGAI PHARM
42,490 EUR Tradegate +3,96%
CHUGAI PHARM
45,8425 USD OTCBB -15,27%
FANUC
37,120 EUR Tradegate -3,33%
INTEL
84,9900 USD NASDAQ +2,97%
NOMURA RESEARCH
31,7000 USD OTCBB 0,00%
Nikkei 225
59 917,46 Pts Six - Forex 1 -1,02%
ROHM
18,560 EUR Tradegate +0,79%
ROHM
21,9500 USD OTCBB 0,00%
SMC CORP
401,000 EUR Tradegate 0,00%
SMC CORP
471,0956 USD OTCBB +6,08%
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