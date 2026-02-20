Le Nikkei japonais chute alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran inquiètent les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix de clôture) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a chuté vendredi en raison des tensions accrues entre les Etats-Unis et l'Iran et de la vente d'actions de sociétés américaines de capital-investissement.

Le Nikkei .N225 a baissé de 1,1% pour clôturer à 56.825,70, brisant un rallye de deux semaines pour enregistrer une baisse hebdomadaire de 0,2%. L'indice plus large Topix

.TOPX a chuté de 1,1% à 3 808,48, et a légèrement baissé de 0,3% pour la semaine. Le président américain Donald Trump a averti l'Iran qu'il devait conclure un accord sur son programme nucléaire ou "de très mauvaises choses" se produiraient, et a fixé un délai de 10 à 15 jours, suscitant une menace de Téhéran de riposter contre les bases américaines dans la région en cas d'attaque.

"Avec un week-end de trois jours à venir (au Japon), il y a une tendance à bloquer les profits pour l'instant sur la crainte que quelque chose se passe entre les États-Unis et l'Iran pendant les vacances", a déclaré Yutaka Miura, analyste technique principal chez Mizuho Securities.

Les transporteurs aériens japonais Japan Airlines 9201.T ont perdu 3,1% et ANA Holdings 9202.T a perdu 2,7%.

En outre, l'annonce de Blue Owl Capital 's OWL.N sur la vente d'actifs et la suspension des rachats dans l'un de ses fonds a pesé sur le marché japonais, où le secteur des valeurs mobilières a entraîné des baisses dans les 33 sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo.

Le géant de la banque en ligne SBI Holdings 8473.T a chuté de 4%, la plus forte baisse depuis décembre dernier. Nomura Holdings 8604.T , la plus grande société de courtage du Japon, a chuté de 3,7%. Pendant ce temps, les actionsdu fabricant de médicaments Sumitomo Pharma 4506.T ont plongé de près de 16%, leur plus forte baisse depuis février 2024, sur des prises de bénéfices.

Dans un marché agité, les actions avaient augmenté jusqu'à 6,8% plus tôt vendredi , après qu'un comité du ministère japonais de la santé ait approuvé jeudi le traitement dérivé de cellules iPS du fabricant de médicaments pour la maladie de Parkinson.

L'indice de force relative de l'action sur 14 jours (RSI) a atteint 74,8 mardi. Un chiffre supérieur à 70 indique que la hausse des prix est excessive.

L'indice Nikkei comptait 58 valeurs en hausse contre 166 en baisse.