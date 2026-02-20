"Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés" : Emmanuel Macron demande à Giorgia Meloni de ne pas commenter la mort de Quentin Deranque

La Première ministre italienne déplore un "climat" d'"haine idéologique" qui se répand dans "plusieurs pays".

Giorgia Meloni et Emmanuel Macron à Rijkhoven, en Belgique, le 12 février 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont querellés jeudi 19 février autour de la mort de Quentin Deranque , le président français demandant à la Première ministre italienne d'arrêter de "commenter ce qui se passe chez les autres".

"Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés" , a lancé le président français depuis l'Inde, où il achevait une visite officielle. "Je suis toujours frappé de voir que des gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres", a-t-il également déclaré.

"Je suis désolée que Macron" ait interprété ces commentaires comme une "interférence" , a répondu la Première ministre italienne jeudi soir dans un entretien à la chaîne SkyTG24 . "Intervenir (...) pour exprimer ma solidarité avec le peuple français sur une affaire qui concerne manifestement tout le monde ne relève pas d'une interférence. Je suis désolée que Macron ne l'ait pas compris", a-t-elle ajouté.

"Je vois un climat que je n'aime pas, je le vois en Italie, je le vois en France, je le vois aux États-Unis. (...) Les classes dirigeantes doivent (réfléchir) sur la manière de combattre un climat qui pourrait nous ramener des décennies en arrière, une histoire que l'Italie connaît très bien et que la France connaît très bien, vu qu'elle a accordé l'asile politique à des membres des Brigades rouges", a-t-elle également déclaré.

"Haine idéologique"

Giorgia Meloni avait dans un premier temps écrit sur X que "la mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière".

Quentin Deranque, jeune militant nationaliste de 23 ans, a été mortellement agressé à Lyon. Jeudi soir, un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault a été mis en examen pour complicité du meurtre et placé en détention provisoire. Six autres personnes sont en cours de présentation devant les juges, dont deux déjà mis en examen pour homicide volontaire. Trois des suspects ont reconnu être liés à l'ultragauche, a déclaré un peu plus tôt le procureur de Lyon Thierry Dran.

"Il y a a eu beaucoup de Quentin en Italie, pendant les heures les plus sombres de la République" , a souligné le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, en référence à la violence militante lors des Années de plomb, quand des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite multipliaient les affrontements et les attentats dans la péninsule.

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni doivent notamment se retrouver dans quelques semaines en France -probablement en avril à Toulouse, selon des sources diplomatiques- pour un sommet bilatéral.

Depuis 2022, année de la réélection d'Emmanuel Macron, le progressiste pro-européen, et de la victoire électorale de la nationaliste Giorgia Meloni à la tête d'une coalition entre la droite et l'extrême droite, la relation entre les deux dirigeants a été marquée par des pics de tension. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, en janvier 2025, a notamment eu un impact direct, la Première ministre italienne adoptant une stratégie de compromis avec le président américain, quand Emmanuel Macron choisissait une ligne de fermeté.