Le Nikkei japonais chute à son plus bas niveau depuis une semaine, les prises de bénéfices pesant sur les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec détails, cours des actions et contexte) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a chuté mardi à son plus bas niveau depuis une semaine, reculant après une forte remontée qui l'avait propulsé vers des records historiques successifs, incitant les investisseurs à prendre leurs bénéfices.

Le Nikkei .N225 a chuté de 3,6 % à 69 788,38 points, atteignant son plus bas niveau depuis une semaine et clôturant sous la barre des 70 000 points pour la première fois depuis mercredi dernier.

Le Topix .TOPX , plus large, a reculé de 2,6 % à 3 990,38 points.

Ce recul fait suite à une forte remontée alimentée par des achats soutenus sur les valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs, qui avaient propulsé le Nikkei au-delà des 72 000 points pour la première fois lundi, deux séances seulement après avoir franchi la barre des 71 000 points.

« Après une série de hausses, le marché semble connaître de légères prises de bénéfices », a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef des marchés chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

La largeur du marché est restée faible,avec 184 titres en baisse dans le Nikkei 225 contre 41 en hausse.

Les titres liés à l’intelligence artificielle, qui ont alimenté la récente flambée du marché, ont mené la baisse à l’approche de l’annonce des résultats de Micron Technology

MU.O . Le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a chuté de 15,1 %, tandis que le géant de l’investissement technologique SoftBank Group 9984.T a plongé de 10,1 %. L’action du fabricant de câbles et de fibres optiques Fujikura 5803.T a grimpé de 5,3 %.

Parmi les autres perdants notables, le fabricant de câbles et de composants Furukawa Electric 5801.T a chuté de 15,5 %, tandis que le producteur de métaux non ferreux Mitsui Kinzoku

5706.T a perdu 12,6 %.

Les valeurs défensives ont enregistré quelques hausses, le fabricant de produits laitiers et de confiserie Meiji Holdings

2269.T progressant de 3,5 % et la société de logistique Nichirei 2871.T gagnant 3,1 %.

Les indicateurs techniques avaient signalé une surchauffe, l’indice de force relative sur 14 jours du Nikkei s’établissant à 73 lundi , au-dessus du seuil de 70 qui suggère une situation de surachat, avant de reculer à 61,1 mardi.

« Le marché semblait déjà en surchauffe depuis un certain temps, les titres aux valorisations élevées continuant de grimper; il n’aurait donc pas été surprenant d’assister à une correction à tout moment », a déclaré M. Ichikawa. « Aujourd’hui, les ventes ont semblé s’accumuler. »