Le Nikkei japonais atteint un nouveau record grâce à l'optimisme lié au Moyen-Orient et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Kevin Buckland

L'indice Nikkei du Japon a atteint un niveau record vendredi, porté par un regain d'optimisme quant à un accord de paix à court terme au Moyen-Orient et par l'enthousiasme suscité par les actions du secteur de l'IA après les solides résultats publiés par Dell Technologies.

.N225 L'indice Nikkei a clôturé à un niveau record, en hausse de 2,5 % à 66.329,50 points, et a également atteint un pic intrajournalier historique à 66.505,02 points.

.TOPX L'indice Topix, plus large, a progressé de 1,4 % à 3.957,17 points, un niveau de clôture record, et a atteint un nouveau plus haut intrajournalier à 3.984,58 points. Des sources ont indiqué à Reuters que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord visant à prolonger leur cessez-le-feu et à lever les restrictions sur le transport maritime, bien que le président américain Donald Trump ne l'ait pas encore approuvé et que les médias d'État iraniens aient déclaré qu'il n'était pas encore finalisé.

Les informations contradictoires de ces derniers jours concernant l'avancement des négociations entre Washington et Téhéran ont entraîné des fluctuations boursières, mais sur la semaine, le Nikkei et le Topix ont respectivement progressé de 4,7 % et 1,7 %.

Le Nikkei a surperformé en grande partie grâce à une forte concentration de valeurs technologiques et à la pondération importante de certaines valeurs phares du secteur de l'IA, telles que l'investisseur dans les start-ups SoftBank Group, qui a gagné 5,1 % vendredi, portant sa progression hebdomadaire à 10,9 %.

Jeudi, Dell DELL.N a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, indiquant que l'expansion des centres de données chez ses clients stimule la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

« Dell Technologies a indiqué qu’il n’y avait aucun signe de ralentissement de la demande en IA », ce qui a entraîné une forte hausse des actions japonaises du secteur de l’IA telles que SoftBank, a déclaré Wataru Akiyama, stratège chez Nomura Securities.

Par ailleurs, « les annonces faites tant par les États-Unis que par l’Iran, suggérant des progrès vers un accord provisoire, ont rassuré le marché », ce qui a soutenu les actions de manière plus générale, a-t-il ajouté.

Sur les 225 composants du Nikkei, 163 ont progressé contre 61 en baisse, et un est resté inchangé.

Le fabricant de silicium Sumco 3436.T a bondi de plus de 19 %, ce qui en fait la valeur ayant enregistré la plus forte hausse en pourcentage de l'indice.

Cependant, toutes les actions du secteur de l'IA n'ont pas profité de la hausse de Dell: les fabricants de câbles pour centres de données Fujikura 5803.T et Furukawa Electric

5801.T ont chuté respectivement de 4,9 % et 4,1 %, figurant parmi les plus mauvaises performances du Nikkei.