Le Nikkei finit en hausse de 4,75%, record en clôture
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 08:37

L'indice Nikkei .N225 a touché un nouveau record en clôture etgagné 4,75% lundi à 47.944,76 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 3,1% à 3.226,06 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Nikkei 225
47 944,76 Pts Six - Forex 1 +4,75%
