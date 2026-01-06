 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 1,32%
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 07:35

L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,32% mardi à 52.518,08 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,75% à 3.538,44 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
52 518,08 Pts Six - Forex 1 +1,32%
A lire aussi

  • Entrée des véhicules dans l'usine de retraitement nucléaire Orano à La Hague, près de Cherbourg
    Orano obtient $900 mlns de financement pour un site d'enrichissement aux USA
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:54 

    Orano a annoncé mardi avoir obtenu ‍un financement de 900 millions de dollars (766,87 millions d'euros) par le Département ‌de l’Énergie américain afin de développer une nouvelle installation ​de production d’uranium enrichi dans l'Etat ⁠du Tennessee, aux États-Unis. ... Lire la suite

  • Un logo de Nexans est visible sur son stand, au salon Rexel Expo, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
    Nexans prévoit des retards dans l'exécution du projet GSI
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:47 

    Nexans a annoncé mardi examiner ‍avec son client différentes options pour ajuster le calendrier d'exécution ‌du contrat Great Sea Interconnector (GSI), bien que spécialiste ​des câbles industriels a ajouté ⁠ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives 2028. "Si ... Lire la suite

  • Des lits de camp installés à l'hôtel de ville de Zehlendorf, le 5 janvier 2026 à Berlin ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    A Berlin, la colère des habitants victimes d'une coupure d'électricité
    information fournie par AFP 06.01.2026 07:46 

    Sans électricité ni chauffage pour le troisième jour de suite, alors que Berlin connaît des températures glaciales: les habitants du secteur de la capitale allemande victimes d'un incendie criminel, revendiqué par un groupe d'extrême gauche, font part de leur colère. ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Léger optimisme en vue en Europe avant les indices PMI
    information fournie par Reuters 06.01.2026 07:45 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi avant la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques en Europe, dont les chiffres de l'inflation et l'activité des services dans les entreprises. D'après les ... Lire la suite

