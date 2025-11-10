 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 050,50
+1,16%
Indices
Chiffres-clés

Le Nikkei finit en hausse de 1,26%
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 07:32

L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,26% lundi à 50.911,76 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,56% à 3.317,42 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
50 911,76 Pts Six - Forex 1 +1,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 08:14 

    (Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite

  • ERAMET : La tendance baissière peut reprendre
    ERAMET : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les ETF monétaires mieux que les livret ? ( Crédits photo: © photoopus - stock.adobe.com)
    Placements : les ETF monétaires sont-ils vraiment une alternative aux livrets d'épargne ?
    information fournie par Moneyvox 10.11.2025 08:10 

    Vous recherchez une solution de placement alternative aux traditionnels livrets d'épargne ? Depuis le début de l'année 2025, un support d'investissement a le vent en poupe : les ETF, ou trackers, monétaires. Aussi appelés fonds indiciels ou trackers, les ETF constituent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank