Les Philippines évaluent les dégâts après le "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

Vue aérienne des maisons inondées à Tuguegarao City, dans la province de Cagayan, au nord de Manille, aux Philippines, le 10 novembre 2025, après le débordement d'une rivière suite aux fortes pluies provoquées par le super typhon Fung-wong ( AFP / John DIMAIN )

Les Philippines évaluent les dégâts lundi après le passage dans la nuit du "super typhon" Fung-wong, qui a fait au moins deux morts et contraint plus d'un million de personnes à évacuer, avant de poursuivre sa route vers Taïwan.

"De nombreuses maisons ont été endommagées et certaines de nos routes principales sont impraticables en raison des glissements de terrain", a décrit à l'AFP Geofry Parrocha, secouriste, depuis la ville de Dipaculao (nord-est) où l'électricité n'est toujours pas rétablie.

Selon lui, les autorités n'ont pu arriver sur les lieux que le lundi matin. "Nous n'avons pas pu nous mobiliser hier soir car les pluies étaient fortes et le niveau de l'eau était haut", explique-t-il.

Fung-wong s'est abattu dimanche soir sur la côte est du pays sous la forme d'un "super typhon" couvrant presque l'ensemble du territoire, quelques jours seulement après le typhon Kalmaegi qui a balayé les îles du centre des Philippines, faisant au moins 224 morts.

La majorité des écoles et des administrations publiques sont restées fermées lundi sur l'île principale de Luçon, y compris dans la capitale Manille, anticipant l'arrivée de fortes pluies.

- 1,4 million de personnes évacuées -

Le typhon doit maintenant se diriger vers Taïwan tout en s'affaiblissant, a indiqué lundi le service météorologique national.

Plus de 350 millimètres de pluie sont attendus en 24 heures, a déclaré à l'AFP le prévisionniste Stan Chang à l'AFP.

Près de 5.000 personnes seront évacuées dans trois communes du comté de Hualien (est), a indiqué Lee Kuan-ting, du service d'information du gouvernement local. Ces communes sont situées près d'un barrage qui a cédé lors des pluies torrentielles provoquées par le super typhon Ragasa en septembre, causant la mort de 19 personnes.

Aux Philippines, le passage de Fung-wong a pour l'instant causé deux décès.

Le corps d'une femme de 64 ans qui tentait d'évacuer a été retrouvé dans la province de Samar (est), sous des décombres et des arbres, a déclaré à l'AFP Juniel Tagarino, secouriste à Catbalogan City.

Le bureau de la protection civile a ensuite confirmé la noyade d'une autre personne dans une crue soudaine sur l'île de Catanduanes (nord-est), durement touchée.

Dans la province de Cagayan, le chef des secours, Rueli Rapsing, a déclaré à l'AFP qu'une crue soudaine dans la province voisine d'Apayao avait provoqué le débordement de la rivière Chico, obligeant les habitants à se réfugier en hauteur.

"Nous avons reçu des informations vers six heures du matin (...) indiquant que certaines personnes se trouvaient déjà sur le toit de leur maison", a-t-il déclaré.

La plupart ont été secourues mais une vidéo authentifiée par l'AFP montre certaines toujours prises au piège.

Des personnes ramassent des matériaux recyclables dans les déchets échoués le long de la baie de Manille, le 10 novembre 2025, après le passage du super typhon Fung-wong qui a balayé la capitale pendant la nuit ( AFP / Ted ALJIBE )

Plus de 5.000 personnes ont également été évacuées avant que la rivière Cagayan n'ensevelisse la petite ville de Tuguegarao, à environ 30 kilomètres de là, a déclaré M. Rapsing.

Le typhon a entraîné l'évacuation de 1,4 million de personnes dans le pays.

Selon les scientifiques, le dérèglement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Des océans plus chauds permettent aux typhons de se renforcer plus vite, quand des températures générales plus élevées entraînent une atmosphère plus humide et donc des pluies plus importantes.

- Eglise encerclée -

Catanduanes a été frappée dimanche matin par des vents violents et des pluies torrentielles, inondant rues et maisons.

La tempête Fung Wong menace les Philippines ( AFP / Valentina BRESCHI )

"Les vagues ont commencé à rugir vers 07H00 du matin. Quand elles ont frappé la digue, c'était comme si le sol tremblait", a décrit à l'AFP Edson Casarino, 33 ans, habitant de la ville de Virac, à Catanduanes.

L'église de la ville a été encerclée par les eaux, montant jusqu'à la mi-hauteur de son entrée, montre une vidéo authentifiée par l'AFP.

Des inondations importantes ont également été constatées dans la région de Bicol, plus au sud.

Quelques jours plus tôt, le typhon Kalmaegi avait déjà provoqué des inondations dans plusieurs villes des îles de Cebu et Negros.

Le président Ferdinand Marcos a déclaré lundi que "l'état d'urgence national" lié à Kalmaegi serait prolongé d'un an.