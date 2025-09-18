 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 840,81
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei finit en hausse de 1,15%
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 08:33

L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,15% jeudi à 45.303,43 points, touchant un record historique. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,41% à 3.158,87 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
45 303,43 Pts Six - Forex 1 +1,15%
