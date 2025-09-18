 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 885,20
+1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mediobance: Le DG devrait démissionner après la prise de contrôle de MPS
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 10:04

Alberto Nagel, PDG de Mediobanca en Italie

Alberto Nagel, PDG de Mediobanca en Italie

MILAN (Reuters) -Alberto Nagel devrait quitter jeudi la poste de directeur général de la banque italienne Mediobanca qu'il occupe depuis 17 ans après que sa rivale italienne Monte dei Paschi (MPS) a mis la main sur la majorité de son capital à l'issue de son offre publique d'achat hostile.

Les administrateurs de Mediobanca se réuniront jeudi pour la première fois depuis que MPS a obtenu une participation de plus de 62% au capital de sa cible après avoir relevé son offre sur sa rivale italienne avec un paiement en numéraire.

Ils devraient annoncer leur intention de démissionner, à compter du 28 octobre, permettant à MPS de nommer un nouveau conseil d'administration et un nouveau directeur général, selon plusieurs sources.

Alberto Nagel, âgé de 60 ans, a misé sur une diversification de l'établissement fondée pour financer la reconstruction de l'Italie après la guerre en développant notamment les activités de gestion de patrimoine en complément de ses activités traditionnelles de banque de financement et d'investissement. Pour cela, le dirigeant s'est appuyé sur des acquisitions ciblées tant en Italie qu'à l'étranger.

Alberto Nagel était depuis plusieurs années sous le feu des critiques des deux principaux actionnaires de Mediobanca, le magnat italien Francesco Gaetano Caltagirone et Delfin, la société holding de Leonardo Del Vecchio, feu le milliardaire fondateur de Ray-Ban.

Ils l'ont accusé de ne pas avoir développé l'entreprise de manière adéquate et d'avoir trop compté sur la contribution du principal assureur italien, Generali, dont Mediobanca est le premier actionnaire avec une participation de 13%.

MPS a lancé en janvier cette opération hostile de plus de 16 milliards d'euros dans un secteur bancaire italien en pleine consolidation avec l'objectif de regrouper ses activités de banque de détail avec celles de banque de financement et d'investissement et de gestion de patrimoine de Mediobanca. Francesco Gaetano Caltagirone et Delfin ont pris des participations importantes l'année dernière dans MPS

Si l'offre a été à nouveau ouverte, du 16 septembre à lundi prochain, MPS a déjà accumulé une participation de 62,9% dans Mediobanca et pourrait dépasser les 80%, ce qui rendrait inévitable une fusion des deux groupes.

MPS a déclaré qu'il préserverait la marque Mediobanca et gérerait ses opérations séparément en nommant un successeur au directeur général.

L'acquisition par MPS bénéficie du soutien du gouvernement italien qui cherche à créer un rival plus solide face aux leaders du marché Intesa Sanpaolo et UniCredit.

(Rédigé par Gianluca Semeraro, version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Roche annonce qu'il va racheter le californien 89bio pour environ 3,5 mds USD
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.09.2025 10:53 

    Le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé jeudi une offre pour racheter 89bio,Inc., une entreprise californienne spécialisée dans le traitement des maladies du foie et cardiométaboliques, pour un total d'environ 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros). ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris avance après la baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:33 

    La Bourse de Paris gagne du terrain jeudi après la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), largement anticipée, dopant l'appétit pour le risque des investisseurs. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 67,08 points, ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Climat: divisée, l'UE essaye de ne pas arriver les mains vides au Brésil
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:11 

    Divisés sur leur trajectoire climatique en 2040, les pays européens vont tenter jeudi de se mettre d'accord a minima sur un message commun à porter lors de la prochaine grande conférence de l'ONU sur le climat au Brésil en novembre. L'Union européenne "continuera ... Lire la suite

  • Des traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe en hausse après la reprise des réductions des taux par la Fed
    information fournie par Reuters 18.09.2025 10:05 

    (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en début de séance, au lendemain d'une reprise très attendue de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 gagne 0,70% à 7.841,78 points vers 07h19 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank