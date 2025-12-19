 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 1,03%
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 07:32

L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,03% vendredi à 49.507,21 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,8% à 3.383,66 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Nikkei 225
49 507,21 Pts
