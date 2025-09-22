 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Nikkei finit en hausse de 0,99%, record en clôture
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 08:33

L'indice Nikkei .N225 a touché un nouveau record en clôture et a gagné 0,99% lundi à 45.493,66 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,49% à 3.163,17 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

