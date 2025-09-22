BBVA relève de 10% son offre sur Sabadell, la valorisant à €17 mds

Le logo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

La banque espagnole BBVA a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros.

BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui serait la deuxième plus grande transaction bancaire d'Espagne en termes d'actifs.

"La contrepartie sera désormais entièrement sous forme d'actions, de sorte que les actionnaires réalisant des plus-values ne seront pas imposés en Espagne, si l'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell", a déclaré BBVA dans un communiqué.

Le conseil d'administration de BBVA a également accepté de renoncer à la possibilité d'apporter d'autres améliorations à la contrepartie et de prolonger la période d'acceptation au-delà du 7 octobre, les résultats de cette bataille de plus de 16 mois étant attendus pour le 14 octobre.

BBVA avait précédemment offert une action BBVA pour chaque 5,5483 actions Sabadell et 0,70 euros en espèces, l'équivalent d'environ 3,084 euros par action ou 15,49 milliards d'euros en tenant compte des prix de clôture du vendredi 19 septembre et du ratio d'échange précédent.

David Martinez, principal actionnaire du conseil d'administration de Sabadell avec une participation de 3,86% via Fintech Europe, a déclaré que l'offre initiale de BBVA était la bonne stratégie, mais qu'elle était trop basse.

BBVA a déclaré que les actionnaires de Sabadell qui avaient déjà cédé leurs actions lorsque l'offre publique d'achat a été lancée le 8 septembre bénéficieraient des conditions améliorées. La banque a ajouté que la période de souscription serait suspendue jusqu'à ce que la Commission espagnole des valeurs mobilières (CNMV) approuve l'offre améliorée.

À 07h41 GMT, le titre de Sabadell reculait de 3,38% à 3,23 euros. Le titre de BBVA cédait 1,92% à 16,10 euros au même moment.

"En raison de l'augmentation de l'offre et du changement de composition, les aspects économiques de la transaction ont diminué", expliquent les analystes de RBC dans une note.

Les analystes estiment toutefois que "l'offre est équitable et n'est pas totalement inattendue" et qu'elle est "suffisamment attractive" pour la plupart des actionnaires de Sabadell.

(Rédigé par Jesus Aguado, avec Javi West Larrañaga, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)