Plusieurs responsables, dont Powell, vont s'exprimer au cours des prochains jours

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell

Plusieurs responsables de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer dans les prochains jours, notamment le président de la banque centrale Jerome Powell mardi et le nouveau gouverneur Stephen Miran lundi, après la baisse des taux actée la semaine dernière.

La Fed a indiqué mercredi dernier qu'elle baisserait progressivement ses taux au cours de l'année et les analystes, qui parient sur une nouvelle baisse de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion prévue les 28 et 29 octobre, n'auront que peu de données pour affiner leurs anticipations d'ici là avec seulement un rapport mensuel sur l'inflation et le marché du travail.

Le président américain Donald Trump continue en outre sa pression sur la banque centrale afin qu'elle baisse davantage ses taux directeurs, la nomination récente de l'ancien président du conseil des conseillers économiques de Donald Trump, Stephen Miran, traduisant une nouvelle manœuvre pour faire pencher la balance en sa faveur.

Au sein d'un groupe de responsables très divisé, la décision à venir pourrait déterminer si la Fed s'est lancée dans une série régulière de réductions ou si elle cherche à gagner du temps pour recueillir des informations.

ÉTRANGE ÉQUILIBRE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL

Selon les dernières données, les risques d'une inflation plus élevée se sont atténués tandis que les nuages au-dessus du marché du travail s'accumulent.

Le rapport sur l'emploi de septembre est attendu le 3 octobre et pourrait, si le taux de chômage reste à un niveau faible de 4,3% et les créations d'emploi peu nombreuses, refléter à nouveau ce que Jerome Powell qualifie d'un "étrange équilibre" du marché du travail traduisant le durcissement de la politique d'immigration de Donald Trump.

Face à cette situation, les décisionnaires étudient des données avec plus de granularité comme le taux de chômage parmi les minorités, la durée de la semaine de travail et les difficultés des jeunes travailleurs et des diplômés de l’enseignement supérieur à trouver un emploi.

Dans une note publiée vendredi, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, prévient : "Pour moi, le risque le plus probable est un affaiblissement rapide du marché du travail". Le responsable de politique monétaire a soutenu la baisse de 25 pb des taux directeurs en septembre et souhaiterait accélérer le rythme de baisse des taux.

"Nous savons, d’après les cycles économiques passés, que lorsque les marchés du travail s’affaiblissent, ils peuvent s’affaiblir rapidement", a-t-il rappelé.

UNE INFLATION TRANSITOIRE

Sur le front de l'inflation, l'indice des prix à la consommation (IPC) de septembre sera publié le 15 octobre et l'indice des prix à la production le lendemain tandis que l'inflation PCE ne sera publiée qu'après la prochaine réunion de la Fed.

Selon la Fed, l’inflation devrait augmenter jusqu’à la fin de l’année et se situer à un point de pourcentage au-dessus de l’objectif à la fin de 2025.

La projection médiane de l'inflation PCE de fin d'année, hors prix volatils des aliments et de l'énergie, était de 3,1%, supérieure aux 2,9% actuels pour juillet, un chiffre en hausse depuis trois mois.

Si de telles anticipations devraient plaider contre une baisse des taux, les responsables de politique monétaire estiment que le mouvement haussier est soutenu par les droits de douane instaurés par l'administration Trump et qu'il s'agit d'un phénomène transitoire.

"Un scénario de base raisonnable est que les effets sur l'inflation seront relativement de courte durée - un changement ponctuel du niveau des prix", a déclaré Jerome Powell lors de sa conférence de presse après la réunion la semaine dernière, notant les estimations selon lesquelles les droits de douane ajoutent actuellement environ 0,3 à 0,4 point de pourcentage à l'inflation PCE de base actuelle de 2,9%.

"Les droits de douane sont principalement payés par les entreprises qui se situent entre l'exportateur et le consommateur", a-t-il détaillé, en précisant que "pour le consommateur, la répercussion a été assez faible. Elle a été plus lente et plus tardive que prévu".

