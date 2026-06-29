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Le Nikkei finit en hausse de 0,15%
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 08:33

par Lynx Insight Service

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,15% lundi à 69.468,11 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,47% à 3.982,00 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Version française Benoit Van Overstraeten)

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