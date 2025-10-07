 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,37
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei finit en hausse de 0,01%
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 08:32

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,01% mardi à 47.950,88 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,06% à 3.227,91 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
47 950,88 Pts Six - Forex 1 +0,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière Shell
    Shell prévoit une perte de $600 mlns au T3 après l’abandon d’un projet à Rotterdam
    information fournie par Reuters 07.10.2025 08:59 

    Shell a déclaré mardi s'attendre à une perte d'environ 600 millions de dollars (513,48 millions d'euros) au troisième trimestre, consécutive à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam, tout en signalant une hausse de la production de gaz naturel liquéfié ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Une consolidation vers les supports est probable
    COVIVIO HOTELS : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 07.10.2025 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • VALLOUREC : Les résistances sont proches
    VALLOUREC : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 07.10.2025 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • valneva caccin (Crédit: / Groupe Valneva)
    Valneva conclut un nouvel accord de prêt avec Pharmakon
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 08:50 

    Valneva annonce avoir sécurisé un nouvel accord de prêt pouvant permettre d'obtenir jusqu'à 500 millions de dollars de financement non-dilutifs auprès de fonds d'investissement gérés par Pharmakon Advisors, LP. Une tranche initiale de 215 MUSD sera utilisée pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank