Le Nikkei finit en baisse de 3,06%
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 07:37

L'indice Nikkei .N225 a perdu 3,06% mardi à 56.279,05 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 3,24% à 3.772,17 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Nikkei 225
56 279,05 Pts Six - Forex 1 -3,06%
