Le Nikkei finit en baisse de 1,12%
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 07:33

L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,12% vendredi à 56.825,70 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,13% à 3.808,48 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Valeurs associées

Nikkei 225
56 825,70 Pts Six - Forex 1 -1,12%
