 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei finit en baisse de 0,88%
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 07:32

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,88% jeudi à 53.818,04 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,09% à 3.652,41 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

Valeurs associées

Nikkei 225
53 818,04 Pts Six - Forex 1 -0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Prudence attendue à la Banque d'Angleterre, préoccupée par la hausse des salaires
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 08:09 

    La Banque d'Angleterre devrait laisser son taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, en raison d'une inflation et d'une croissance des salaires encore élevées au Royaume-Uni, malgré une timide éclaircie économique. La banque centrale britannique optera certainement ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    BCE: l'euro fort et l'inflation au ralenti en ligne de mire jeudi
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 08:08 

    La Banque centrale européenne est attendue jeudi pour commenter la vigueur de l'euro et le ralentissement de l'inflation, sans toutefois dévoiler une orientation future sur ses taux, selon les observateurs. La semaine dernière, l'euro a brièvement dépassé 1,20 ... Lire la suite

  • Sophie Adenot à Cologne en Allemagne le 5 janvier 2026 ( AFP / Pau Barrena )
    Sophie Adenot, une vie à rêver d'espace
    information fournie par AFP 05.02.2026 08:07 

    De sa chambre d'enfant ornée de posters de fusée au pas de tir de Cap Canaveral (Etats-Unis), Sophie Adenot, deuxième femme astronaute française, a suivi un parcours d'exception pour atteindre son rêve: l'espace. "Sophie est née astronaute", dit d'elle Claudie ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    Raytheon (RTX) en contrat avec la défense américaine pour produire plus de missiles
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 08:07 

    L'entreprise d'armement Raytheon, filiale du groupe américain d'aéronautique et de défense RTX, a annoncé mercredi cinq contrats avec le ministère américain de la Défense destinés à accroître drastiquement sa production de missiles, dont les Tomahawk. Soulignant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank