Le Nikkei finit en baisse de 0,88%
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 08:32

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,88% mercredi à 41.938,89 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,07% à 3.048,89 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

