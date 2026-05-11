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Le Nikkei finit en baisse de 0,47%
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 08:36

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,47% lundi à 62.417,88 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,3% à 3.840,93 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

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Nikkei 225
62 417,88 Pts Six - Forex 1 -0,47%
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