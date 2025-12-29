 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en baisse de 0,44%
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 07:36

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,44% lundi à 50.526,92 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,1% à 3.426,52 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

