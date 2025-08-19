 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 908,50
+0,10%
Indices
Chiffres-clés

Le Nikkei finit en baisse de 0,38%
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 08:32

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,38% mardi à 43.546,29 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,14% à 3.116,63 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

Valeurs associées

Nikkei 225
43 546,29 Pts Six - Forex 1 -0,38%
A lire aussi

  • La célèbre église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, le 20 novembre 2022 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:46 

    La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé mardi matin sa migration vers son nouvel emplacement, étape symbolique du déménagement de la ville pour permettre l'expansion d'une mine de fer. Chargée sur un convoi spécial - des ... Lire la suite

  • Des personnes se tiennent à côté de la Bourse de Milan
    Prudence en vue en Europe avec les négociations sur l'Ukraine et avant Jackson Hole (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.08.2025 08:41 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson ... Lire la suite

  • Des visiteurs au salon du jeu vidéo Gamescom, le 22 août 2024 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Gamescom 2025: la grand-messe du jeu vidéo ouvre ses portes en Allemagne
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:28 

    Le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7" et la suite de la saga japonaise Resident Evil donnent mardi le coup d'envoi en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo, lors d'une soirée d'ouverture en forme de mise en bouche. Face à un parterre ... Lire la suite

  • ADP : Les résistances sont proches
    ADP : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 19.08.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

