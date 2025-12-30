Le Nikkei finit en baisse de 0,37%, signe sa meilleure année depuis 2023

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,37% mardi à 50.339,48 points, pénalisé par le repli du compartiment de la technologie, dans le sillage des prises de bénéfices observées sur le secteur à Wall Street.

A l'issue de ce qui constitue sa dernière séance de l'année, l'indice nippon enregistre un gain sur 2025 de 26,2%, sa troisième hausse annuelle consécutive et la meilleure depuis 2023.

Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,51% à 3.408,97 points. Il gagne 22,4% sur l'ensemble de l'année.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Rédigé par Blandine Hénault)