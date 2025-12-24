 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en baisse de 0,14%
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 07:38

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,14% mercredi à 50.344,10 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,46% à 3.407,37 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
50 344,10 Pts Six - Forex 1 -0,14%
  • Des bouteilles en plastique dans une usine de recyclage à Corfou, en Grèce, le 15 octobre 2025 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    Coup de pouce de l'UE à la filière du plastique recyclé
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:35 

    L'Union européenne a dévoilé mardi des mesures de soutien à l'industrie européenne du plastique recyclé, en grande difficulté face à la concurrence chinoise. La Commission européenne veut notamment soutenir les investissements dans le recyclage chimique, une technologie ... Lire la suite

  • Des canettes de bière sur la ligne de production de la brasserie Murree, le 17 décembre 2025, à Rawalpindi, au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )
    Murree, la brasserie historique du Pakistan, se réjouit d'avoir obtenu une licence d'exportation
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:33 

    Un arôme capiteux de malt et de levure de bière flotte dans la plus ancienne et grande brasserie du Pakistan, qui se prépare à s'agrandir à la faveur d'une autorisation de vendre à l'étranger après près de 50 ans d'interdiction. Fondée en 1860 pour étancher la ... Lire la suite

  • Lancement du satellite de communication AST SpaceMobile par la fusée LVM3-M6 le 24 décembre 2025. Photo fournie par Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) ( Indian Space Research Organisation (ISRO) / - )
    L'Inde met en orbite son satellite le plus lourd
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:22 

    L'Inde a placé en orbite son satellite le plus lourd mercredi, le Premier ministre Narendra Modi évoquant un "progrès important" pour le secteur spatial du pays le plus peuplé du monde. Le satellite de communication AST SpaceMobile, pesant 6,1 tonnes, a été déployé ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.12.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

