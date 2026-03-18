Le Nikkei bondit de près de 2 % grâce au rallye des valeurs de l'IA et des puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a grimpé de près de 2 % mercredi, tirée par les valeurs liées aux puces et à l'intelligence artificielle, alors que les inquiétudes concernant l'impact économique de la flambée des prix du pétrole s'est atténuée.

Le Nikkei .N225 était en hausse de 1,91 % à 54 726,58, à 0140 GMT, tandis que le Topix .TOPX plus large a augmenté de 1,66 % à 3 687,35.

"Le marché des actions a été étroitement lié aux prix du pétrole. Aujourd'hui, le marché a apaisé les inquiétudes excessives sur les perspectives des prix du pétrole et s'est emparé des valeurs technologiques lourdes", a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Les gains du Nikkei ont été soutenus par un rallye nocturne à Wall Street, a dit Yasuda.

Les actions de Delta Air Lines DAL.N et American Airlines Group AAL.O , toutes deux sensibles aux mouvements des prix du pétrole, ont rebondi après de récentes semaines de pertes. .N

Les prix du pétrole brut restent proches de 100 dollars le baril, dans un contexte d'inquiétude quant à la prolongation des perturbations de l'approvisionnement causées par la fermeture de la route maritime du détroit d'Ormuz.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé dans les échanges asiatiques après que des sources citant les chiffres de l'American Petroleum Institute ont montré une augmentation des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.

Au Japon, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a bondi de 4,95 % et l'investisseur en technologie de l'IA SoftBank Group 9984.T a augmenté de 5 %. Le fabricant de câbles en fibre optique Fujikura 5803.T a augmenté de 3,6 %.

Les actions de Mitsui OSK Lines 9104.T ont bondi de 10 % après que Reuters a rapporté qu'Elliott Investment Management a pris une participation "significative" dans la compagnie maritime japonaise.

Mitsubishi Materials 5711.T a bondi de 14 % après que les médias locaux ont rapporté que le fabricant de produits en cuivre participera à un projet entre le Japon et les États-Unis pour développer des terres rares, qui sera convenu lors d'une réunion au sommet des deux nations.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi doit rencontrer le président américain Donald Trump à Washington lors d'un sommet des dirigeants le 19 mars.

Tokyo Electric Power 9501.T a bondi de 12,85 % après que les médias locaux ont rapporté que des dizaines de fonds d'investissement et de sociétés, dont KKR KKR.N et Bain Capital, manifestent leur intérêt pour investir dans la compagnie d'électricité.

Le fabricant de médicaments Chugai Pharm 4519.T a chuté de 4 %, ce qui en fait le plus grand perdant en pourcentage du Nikkei.