Le Nigeria accorde des permis d'exploitation de satellites à BeetleSat, Satelio et Amazon's Kuiper
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 10:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Camillus Eboh

Le Nigeria a délivré des permis d'exploitation de satellites de sept ans à Kuiper Systems (Amazon), BeetleSat (Israël) et Satelio IoT Services (Allemagne), rejoignant SpaceX (Elon Musk) parmi les opérateurs autorisés à développer le haut débit dans l'espace, a déclaré jeudi l'autorité de régulation des télécommunications.

La Commission nigériane des communications (NCC) a déclaré qu'elle avait délivré les permis dans le cadre de ses directives sur les communications commerciales par satellite, un cadre d'octroi de licences conçu pour attirer les investissements dans le secteur.

La décision fait avancer les efforts du régulateur pour ouvrir le Nigeria, le plus grand marché des télécommunications d'Afrique, aux systèmes de satellites non géostationnaires de nouvelle génération (NGSO), a indiqué la NCC sur son site web. Kuiper Systems d'Amazon a obtenu une licence de sept ans pour diffuser des services en bande Ka sur le Nigeria via son projet Kuiper de 3 236 satellites, de février 2026 à février 2033. NSLComm a obtenu une autorisation similaire pour son réseau BeetleSat-1 de 264 satellites, tandis que Satelio IoT a été approuvé pour son système IoT prévu de 491 satellites, bien qu'un seul satellite soit actuellement en orbite.

La NCC a déclaré que les autorisations soutiennent ses efforts pour accélérer l'expansion des services à large bande par satellite et mettre le Nigéria en conformité avec les meilleures pratiques mondiales.

