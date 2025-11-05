Le New York Times prévoit des revenus d'abonnement en hausse en raison d'une demande stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur les résultats et les actions)

Le New York Times NYT.N a prévu mercredi une croissance de ses revenus d'abonnement au quatrième trimestre supérieure aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que sa stratégie visant à regrouper l'actualité avec davantage de contenu sur le style de vie et le sport entraînera une demande plus forte de la part des consommateurs.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse.

La consommation d'informations aux États-Unis a été soutenue par des consommateurs désireux de rester informés à une époque d'incertitudes politiques et économiques accrues, de paysages géopolitiques changeants et d'inquiétudes croissantes concernant le changement climatique.

Afin de cibler un public plus large et de mieux fidéliser ses abonnés, le NYT a regroupé ses produits numériques, y compris les bulletins d'information, les podcasts, les jeux tels que Wordle et les mots croisés, ses archives de recettes et ses reportages sportifs, en une seule formule d'abonnement.

Au début de l'année, le NYT a déclaré qu'au moins 50 % de ses abonnés étaient abonnés à l'offre groupée ou à plusieurs produits, ce qui devrait encore accroître l'engagement et, par conséquent, les recettes d'abonnement de l'entreprise.

L'éditeur s'attend à ce que les revenus totaux des abonnements augmentent de 8 à 10 % au cours du trimestre actuel, alors que les estimations tablaient sur une augmentation de 8 %, selon les données compilées par LSEG.

Il a ajouté environ 460 000 abonnés numériques au troisième trimestre, contre 230 000 au trimestre précédent et dépassant largement les estimations de 214 500, selon Visible Alpha.