information fournie par Boursorama avec AFP • 05/11/2025 à 17:08

USA: les stocks hebdomadaires de pétrole brut remontent, rebond des importations

Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont connu une hausse surprise la semaine passée, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison notamment d'une reprise des importations.

Durant la semaine de sept jours achevée le 31 octobre, les stocks ont gonflé de 5,2 millions de barils, alors que les analystes atendaient une baisse d'environ 286.000 barils, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Au total et hors réserve stratégique, les stocks se sont établis à 421,2 millions de barils.

Cette évolution est partiellement attribuable à une franche hausse des importations (+17,3%), qui retrouvent leur niveau habituel, non loin des 6 millions de barils quotidiens.

Les exportations sont, elles, restées stables, à 4,37 millions de barils par jour.

L'augmentation des stocks s'explique aussi en partie par un ajustement statistique. L'EIA corrige ainsi chaque semaine les données des périodes précédentes.

L'agence a ajouté, cette fois, environ 393.000 barils quotidiens aux volumes arrivés sur le marché américain, au titre de cette correction statistique, qui n'a pas de rapport avec l'activité de la semaine considérée.

Autre facteur justifiant une hausse des réserves de brut, la demande a reculé, les volumes de produits raffinés livrés au marché américain ayant notamment perdu 4% d'une semaine à l'autre.

Selon l'EIA, la production américaine a légèrement augmenté fin octobre, à 13,65 millions de barils par jour.

Les raffineries ont continué de fonctionner à un regime plus faible que d'habitude en raison de la période d'entretien automnal. La semaine passée, elles ont utilisé leurs capacités à 86%, en baisse par rapport à la période précédente.

La publication de ce rapport hebdomadaire a donné un peu d'élan aux cours de l'or noir, qui étaient jusqu'alors en petite baisse.

Vers 16H00 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, grapillait 0,03% à 64,46 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, perdait tout juste 0,05% à 60,53 dollars.