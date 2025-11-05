Leonardo : hausse à deux chiffres des commandes, des ventes et de l'Ebita sur neuf mois

Un logo Leonardo à l'Exposition Maritime Internationale Indo-Pacifique à Sydney

Le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo a annoncé mercredi une croissance à deux chiffres de ses commandes, de son chiffre d'affaires et de son Ebita au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à 2024.

Les résultats du groupe ont été stimulés par un contrat de soutien et de formation pour le programme Eurofighter de l'armée de l'air koweïtienne, ainsi que par l'augmentation des revenus de ses divisions électronique et hélicoptère.

"Les résultats des neuf premiers mois de 2025 confirment la performance positive du groupe. La croissance régulière du volume et la solide rentabilité continuent de soutenir notre positionnement concurrentiel sur les marchés nationaux et internationaux", a déclaré Roberto Cingolani, directeur général et administrateur délégué du groupe, dans un communiqué.

Leonardo a confirmé ses prévisions pour 2025, qui avaient été relevées en juillet.

