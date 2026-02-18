 Aller au contenu principal
Le New York Times grimpe après que Berkshire Hathaway a révélé son investissement dans l'entreprise
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de l'éditeur de presse New York Times NYT.N augmentent de 3,3 % à 76,50 $ avant le marché ** Berkshire Hathaway BRKa.N annonce une nouvelle participation d'environ 5,07 millions d'actions du Times d'une valeur de 351,7 millions de dollars, marquant ainsi son retour dans le secteur des médias

** Le trimestre marque la fin des 60 ans de Warren Buffett en tant que directeur général; Greg Abel a pris ses fonctions le 1er janvier, mais Buffett reste président du conseil d'administration

** Les investisseurs considèrent souvent les nouvelles participations de Berkshire comme une marque d'approbation, mais il n'est pas certain que cet effet persiste sous Abel

** Plus de détails sont attendus dans le rapport annuel de Berkshire et dans la première lettre d'Abel aux actionnaires le 28 février

** Au début du mois, le NYT a publié un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés numériques au quatrième trimestre et des prévisions de croissance des recettes publicitaires peu encourageantes

** Six analystes sur 11 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, cinq la considèrent comme "conservée"; PT médian à 71 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action NYT a augmenté de 6,6 % depuis le début de l'année, après une hausse de 33,3 % en 2025

