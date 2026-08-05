Le New York Times enregistre une croissance plus lente du nombre d'abonnés numériques, son cours de bourse s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long de l'article, met à jour les cours de l'action)

Le New York Times NYT.N a annoncé mercredi une croissance plus lente du nombre d’abonnés numériques au deuxième trimestre et a publié des prévisions décevantes concernant les revenus liés aux abonnements numériques, ce qui a entraîné une chute de plus de 8 % de son cours avant l’ouverture de la Bourse.

Les éditeurs évoluent sur un marché saturé, où les géants de la tech et les plateformes d’IA influencent le trafic issu des moteurs de recherche et des liens de référence, tandis que la confiance dans l’information s’effrite.

Des médias tels qu’Axios, CNN et The Verge se bousculent pour gagner des lecteurs dans un cycle d’actualité très chargé, ce qui met la pression sur des éditeurs comme le NYT pour qu’ils gagnent des parts de marché.

Le NYT a regroupé ses offres d’actualités avec des produits axés sur l’art de vivre, tels que Wirecutter, le site sportif The Athletic et des jeux comme Wordle, dans le but d’améliorer la valeur ajoutée pour ses abonnés.

Le Times a enregistré environ 280.000 abonnés nets « tout numérique » au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 295.300, selon les données compilées par Visible Alpha.

Le NYT avait enregistré 310.000 abonnés « tout numérique » au trimestre précédent.

La société table sur une croissance de 12% à 15% de son chiffre d’affaires lié aux abonnements exclusivement numériques, dont la valeur médiane est inférieure à l’estimation de 14,2%.

Le chiffre d'affaires publicitaire total a progressé de 11,3% pour atteindre 149,1 millions de dollars, dépassant ainsi les prévisions de 146,4 millions de dollars.