Le New York Times chute après que Trump l'a poursuivi pour diffamation et calomnie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de l'éditeur de presse New York Times NYT.N en baisse de 2,2 % à 57,95 $ avant le marché

** Le président américain Donald Trump poursuit NYT, quatre de ses journalistes et l'éditeur Penguin Random House pour au moins 15 milliards de dollars lundi en fin de journée, invoquant la diffamation et la calomnie

** Trump affirme également que sa réputation a été entachée par une série d'articles du NYT, dont un datant d'avant l'élection présidentielle de 2024, et par un livre publié en 2024 par Penguin

** Les avocats de Trump affirment que "l'atteinte à la valeur des actions de TMTG (Trump Media and Technology Group)" est un exemple de diffamation

** La société de médias de Trump DJT.O a chuté de 60,7 % depuis la victoire de Trump début novembre 2024

** Le porte-parole du NYT déclare que le procès intenté par Donald Trump "n'a aucun mérite. Il n'y a pas de revendications légales légitimes"

** Six des 12 sociétés de courtage évaluent l'action NYT à "acheter" ou plus, six à "conserver"; la médiane des prévisions est de 56 $

** Jusqu'à la dernière clôture, NYT a progressé de 13,81 % depuis le début de l'année