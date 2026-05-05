Le négociant en céréales ADM revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la solidité des marges de trituration et à la demande en biocarburants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Archer-Daniels-Midland ADM.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année et a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels mardi, invoquant de solides perspectives pour la transformation des graines oléagineuses et une plus grande clarté concernant les obligations américaines en matière de mélange de biocarburants.

L'incertitude entourant ces obligations au cours des derniers trimestres a pesé sur les négociants mondiaux en céréales qui transforment les récoltes en carburants et en denrées alimentaires, ralentissant l'utilisation de matières premières telles que l'huile de soja produite dans les usines de transformation d'ADM.

Après un long retard, l'administration Trump a ordonné en mars aux raffineurs américains d'incorporer une quantité record de biocarburants dans leur essence et leur diesel cette année et l'année prochaine.

ADM a déclaré que la clarification de cette politique « offrait désormais un cadre réglementaire stable » et qu’elle prévoyait pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 4,15 et 4,70 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 3,60 et 4,25 dollars par action.

Cette augmentation « reflète l'amélioration attendue des bénéfices, principalement dans les activités de trituration et d'éthanol d'ADM, suite à la finalisation des obligations en matière de volumes renouvelables pour 2026 et 2027 », a déclaré la société basée à Chicago.

La semaine dernière, son concurrent Bunge Global BG.N a également relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, invoquant de solides marges sur la transformation des graines oléagineuses et de meilleures perspectives en matière de demande de biocarburants.

BÉNÉFICE SUPÉRIEUR AUX ESTIMATIONS

ADM a affiché un bénéfice ajusté de 71 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 66 cents, selon les données compilées par LSEG.

L'unité de trituration de la société a enregistré une perte d'exploitation de 79 millions de dollars au cours du trimestre, contre un bénéfice de 47 millions de dollars un an plus tôt. ADM a attribué cette baisse à des pertes liées à l'évaluation à la valeur de marché, mais a indiqué que ses usines avaient traité des volumes plus importants et que l'environnement des marges s'était amélioré.

La flambée des marchés du pétrole brut a propulsé les prix de l'huile de soja à leurs plus hauts niveaux depuis plus de trois ans, une aubaine pour les transformateurs de graines oléagineuses comme ADM et Bunge, qui ont vu les marges de trituration du soja en Amérique du Nord atteindre leur plus haut niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Dans le segment des services agricoles et des oléagineux d'ADM , le bénéfice d'exploitation trimestriel a chuté de 34 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 273 millions de dollars. Toutefois, les services agricoles ont bénéficié de l'augmentation des expéditions de soja et de sorgho vers la Chine en provenance d'Amérique du Nord et de la vigueur des exportations de maïs, a déclaré ADM. La Chine a augmenté ses achats de soja et de sorgho américains à la suite d'une trêve commerciale conclue fin octobre.