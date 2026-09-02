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Le négociant en céréales ADM indique que le terminal portuaire d'Odessa a été endommagé lors d'une frappe
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 13:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe américain spécialisé dans les matières premières agricoles ADM ADM.N a déclaré mercredi qu'une frappe de drone survenue le 31 août avait endommagé son terminal céréalier UEP situé dans le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire.

La société évaluait la situation afin de déterminer les prochaines étapes, a-t-elle indiqué dans un communiqué transmis par e-mail à Reuters, ajoutant que les membres de son équipe étaient sains et saufs.

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