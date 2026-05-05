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Le négociant en céréales ADM dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Archer-Daniels-Midland ADM.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, la société ayant bénéficié de marges plus élevées dans son activité de négoce de céréales.

La société basée à Chicago a annoncé un bénéfice ajusté de 71 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 66 cents, selon les données compilées par LSEG.

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