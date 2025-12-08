Le National Storage australien atteint un niveau record après l'opération Brookfield-GIC de 2,65 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions augmentent de près de 3 %

*

L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026

*

L'offre de NSR est la plus importante opération de rachat de biens immobiliers jamais réalisée en Australie

(Mises à jour tout au long de l'article avec les mouvements d'actions et les commentaires des analystes dans les paragraphes 5 et 7) par Roshan Thomas et Nikita Maria Jino

La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré lundi qu'elle avait accepté une offre de rachat de 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars) par un consortium soutenu par Brookfield Asset Management BAM.N et GIC de Singapour, propulsant ainsi ses actions à un niveau record.

L'opération fait suite à la divulgation fin novembre par National Storage d'une proposition non contraignante du consortium , qui offrait aux actionnaires de NSR 2,86 dollars australiens en espèces par action, soit une prime de 26,5 % par rapport au cours de clôture de NSR du 25 novembre.

Les soumissionnaires ont depuis lors achevé leurs vérifications préalables et signé un acte contraignant.

L'opération a propulsé les actions de National Storage à un niveau record de 2,810 dollars australiens lundi, ce qui en fait l'une des meilleures performances de l'indice de référence ASX 200 .AXJO , qui a reculé de 0,3 %.

"Le prix de l'offre reste faible par rapport à la moyenne historique de +18% de la prime de contrôle payée pour les transactions d'AREIT entre 2015 et 2025, mais il passe finalement le 'test de reniflage' étant donné l'échelle de la transaction, la relation antérieure avec l'offrant et la perspective d'une tension concurrentielle limitée", a déclaré John Lockton, responsable de la stratégie d'investissement chez MST Financial.

Le rachat constitue également la plus importante opération de rachat d'une société immobilière australienne, dépassant l'achat de 1,27 milliard de dollars australiens d'Aveo Group par Brookfield en 2019 .

"À l'avenir, l'activité la plus probable se situe dans le secteur de la vente au détail, qui bénéficie d'une renaissance de l'appétit pour les capitaux", a déclaré James Druce, responsable de la recherche, analyste de Singapour et de l'infrastructure numérique chez CLSA.

National Storage, créé en 1995, sert des clients résidentiels et commerciaux dans plus de 270 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon son site web.

Le plus grand fournisseur de self-stockage d'Australie a également suscité l'intérêt de la société de capital-investissement Warburg Pincus et de la société américaine Public Storage PSA.N en 2020, ce qui n'a pas abouti à un accord .

Plus tôt cette année, un consortium dirigé par le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh et Public Storage a fait une offre de 2,17 milliards de dollars australiens pour son rival local Abacus Storage King ASK.AX , mais l'offre n'a pas non plus abouti à un accord .

L'opération de National Storage se distingue dans le paysage australien des fusions et acquisitions de cette année, où des propositions très médiatisées telles que l'offre de BHP Group

BHP.AX pour Anglo American AAL.L ont été abandonnées .

Plus récemment, EQT AB EQTAB.ST et CVC Asia Pacific ont mis fin aux négociations avec le courtier en assurance australien AUB Group AUB.AX sur un projet de rachat de 5,2 milliards de dollars australiens, soulignant ainsi la faiblesse du marché.

Le conseil d'administration de NSR a recommandé à l'unanimité l'opération, déclarant qu'il la soutiendrait en l'absence d'une proposition supérieure et sous réserve qu'un expert indépendant détermine qu'elle est dans le meilleur intérêt des détenteurs de titres.

Si elle est approuvée, la transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

(1 $ = 1,5074 dollar australien)