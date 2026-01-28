Le Nasdaq termine en légère hausse, le S&P 500 reste stable, la Fed n'apportant que peu de surprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,02 %, S&P 500 en baisse de 0,01 %, Nasdaq en hausse de 0,17 %

La Fed maintient ses taux, cite la stabilisation du marché de l'emploi et l'inflation élevée

Les traders continuent de parier que la première baisse de taux aura lieu en juin

Les actions de Texas Instruments, AT&T et Seagate se redressent après les mises à jour trimestrielles

Les réactions aux résultats de Mag 7 après la cloche sont mitigées

(Mise à jour des données de clôture et des volumes) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Le Nasdaq a légèrement progressé grâce aux valeurs des puces, tandis que le S&P 500 a clôturé pratiquement inchangé mercredi, les réactions des investisseurs ayant été modérées après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, et n'a donné que peu d'indications sur la date à laquelle les coûts d'emprunt pourraient à nouveau baisser.

Dans son communiqué, la Fed a justifié sa décision par une inflation toujours élevée et une croissance économique solide . La banque centrale américaine a déclaré que le marché de l'emploi avait "montré quelques signes de stabilisation" et a supprimé les termes de son communiqué précédent indiquant que les risques de détérioration de l'emploi avaient augmenté.

Les investisseurs s'attendaient largement à ce que la banque centrale maintienne les taux inchangés à 3,5 %-3,75 % et elle a déclaré quehuit décideurs sur dix avaient voté en faveur d'un maintien des taux. Après cette déclaration, les traders ont augmenté leurs paris selon lesquels la Fed réduirait les coûts d'emprunt à court terme en juin - mais pas avant.

Lors de sa conférence de presse très suivie, le président de la Fed, Jerome Powell , s'est bien gardé de commenter les futures décisions en matière de taux, affirmant que la Fed dépendrait des données, mais il a déclaré aux journalistes que les risques à la hausse pour l'inflation et les risques à la baisse pour l'emploi avaient diminué.

"Que vous ayez été haussier ou baissier lors de la conférence de presse, vous êtes reparti avec le même sentiment", a déclaré Michael James, vendeur d'actions chez Rosenblatt Securities.

"Les risques liés à l'emploi et à l'inflation ont diminué, mais l'inflation dans son ensemble reste tenace. Il n'y a pas eu de changement suffisamment significatif sur le marché de l'emploi pour justifier une action de la part de la Fed. Il n'y a pas eu d'amélioration suffisamment significative de l'inflation pour permettre à la Fed d'être plus agressive avec de nouvelles réductions", a ajouté M. James.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 12,19 points, soit 0,02%, à 49 015,60, le S&P 500 .SPX a perdu 0,57 point, soit 0,01%, à 6 978,03 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 40,35 points, soit 0,17%, à 23 857,45.

L'indice de référence S&P 500 a brièvement dépassé la barre des 7 000 points pour la première fois plus tôt dans la journée, mais n'a pas pu maintenir ses gains.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les plus fortes baisses ont été enregistrées par l'immobilier .SPLRCR , les biens de consommation de base .SPLRCS et les soins de santé .SPXHC .

Les plus fortes progressions ont été enregistrées par le secteur de l'énergie .SPNY , en hausse de 0,7%, et celui de la technologie .SPLRCT , en hausse de 0,6%.

Les plus fortes contributions à l'indice de la technologie ont été apportées par les puces électroniques, dont les résultats sont attendus avec impatience.

Le leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O , en hausse de 1,6 %, suivi de Micron MU.O , qui a augmenté de 6 % et d'Intel INTC.O , qui a bondi de 11 %, a été le plus grand stimulant.

Plus tôt, SK Hynix , un fournisseur clé de Nvidia, a annoncé un bénéfice trimestriel record et ASML a enregistré ses commandes les plus élevées du quatrième trimestre, déclenchant un rallye technologique de l'Europe à l'Asie.

Les actions de Texas Instruments TXN.O ont bondi de 9,9 % après que le fabricant de puces analogiques a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street mardi en fin de journée. Les actions de Seagate Technology STX.O ont terminé en hausse de plus de 19 % après avoir annoncé un revenu et un bénéfice pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street et son rival Western Digital WDC.O a également progressé de 10,7 %.

mAG 7": LE COUP D'ENVOI DES RÉSULTATS

Après avoir digéré la mise à jour de la Fed, les investisseurs ont ensuite porté leur attention sur le coup d'envoi des résultats des sociétés dites "Magnificent Seven", qui ont tiré le commerce de l'IA, propulsant les marchés à des niveaux record.

Les actions de Meta META.O et de Tesla

TSLA.O ont gagné respectivement près de 4 % et 3 % en fin de séance après la publication de leurs rapports à la suite de la clôture du marché. Alors que les actions de Microsoft

MSFT.O ont chuté de plus de 3 % après la publication de son rapport, les actions de l'entreprise phare IBM IBM.N ont bondi de 7 % après la publication de ses résultats .

Les valorisations élevées entraînant une rotation vers les secteurs sous-évalués du marché, les plans d'investissement du groupe sont surveillés de près, les investisseurs se demandant si les dépenses en matière d'intelligence artificielle permettront d'obtenir des rendements.

Ailleurs, les actions d'AT&T T.N ont augmenté après que l'opérateur américain a prévu un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché.

Dans le secteur industriel, cependant, les actions de Textron TXT.N ont chuté de 7,9 % après avoir annoncé un bénéfice fiscal inférieur aux estimations, tandis que l'action d'Otis OTIS.N a glissé après que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre a manqué les attentes.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,37 contre 1 sur le NYSE, où il y a eu 593 nouveaux records et 97 nouveaux records à la baisse.

Sur le Nasdaq, 1 710 titres ont progressé et 3 029 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,77 contre 1. L'indice S&P 500 a enregistré 38 nouveaux plus hauts et 14 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 102 nouveaux plus hauts et 125 nouveaux plus bas.

Sur les bourses américaines, 19,03 milliards d'actions ont changé de mains, contre 18,29 milliards pour la moyenne mobile sur 20 jours.