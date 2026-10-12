Le Nasdaq termine en baisse alors que les cours du pétrole s'envolent à l'approche de la publication des résultats et des chiffres économiques

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* Le Dow surpasse le S&P 500 et le Nasdaq

* Salesforce progresse après que BofA Global Research s'est montré optimiste

* Chipotle recule après l'annonce par Starbucks de ne pas vouloir racheter l'entreprise

* Microsoft retrouve son statut d’entreprise valorisée à 4 000 milliards de dollars après un an

(Mise à jour avec les données préliminaires de clôture)

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

L'indice composite du Nasdaq a clôturé en baisse lundi, les cours du pétrole ayant bondi de près de 2 dollars le barilaprès les attaques contre un aéroport saoudien, tandis que les investisseurs attendaient que les banques donnent le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre et que les données économiques soient publiées cette semaine.

Le S&P 500 a clôturé pratiquement inchangé, tandis que le Dow Jones a progressé.

Les contrats à terme sur le pétrole ont rebondi après les frappes meurtrières perpétrées ce week-end contre l'aéroport international de Riyad . Ces attaques ont éclipsé les perspectives d'une augmentation de l'offre après que le président américain Donald Trump a salué les nouvelles exportations russes de diesel et évoqué un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine sur les objectifs énergétiques.

Dans les jours à venir, les investisseurs américains se concentreront sur les résultats des entreprises, les grandes banques américaines, notamment Goldman Sachs GS.N , Citigroup

C.N et JPMorgan Chase JPM.N , publiant leurs résultats tôt mardi. Selon les données LSEG IBES, les analystes s’attendaient à ce que les bénéfices du S&P 500 bondissent de 30,6 % au troisième trimestre.

Sont également attendus cette semaine les chiffres de septembre concernant l’inflation à la consommation et à la production aux États-Unis, ainsi que les chiffres des ventes au détail. Alors que le marché des bons du Trésor américain était fermé lundi à l’occasion du Columbus Day, les investisseurs boursiers se sont montrés méfiants face à la récente hausse des rendements obligataires, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 24 ans , les prix élevés de l’énergie ayant attisé les craintes inflationnistes.

“En ce qui concerne le reste de la semaine, nous attendons plusieurs rapports économiques importants,” a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. Il a ajouté que les investisseurs se montraient prudents en raison du manque de repères venant du marché obligataire.

“Nous attendons également les résultats financiers, ce qui est important. Les quatre grandes banques qui publieront leurs résultats mardi pourraient avoir un impact considérable,” a-t-il ajouté.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 3,75 points, soit 0,05%, pour clôturer à 7.807,79 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 120,17 points, soit 0,44%, à 27.246,00. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 198,22 points, soit 0,38%, pour atteindre 51.853,17.

“Il y a de nombreuses raisons d’être prudent,” a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut, évoquant les données et les résultats financiers à venir ainsi que la hausse des cours du pétrole.

“C’est comme si vous marchiez le long d’une voie ferrée et que, comme il fait noir, vous ne saviez pas si un train arrive; vous faites donc très attention,” a-t-il expliqué.

Avec la hausse des cours du pétrole, le secteur de l’énergie

.SPNY a surperformé les principaux secteurs industriels du S&P 500 lors de la séance de lundi. L’indice des services de communication du S&P 500 .SPLRCL a également progressé, porté par Meta META.O .

Les secteurs de la technologie .SPLRCT et de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont quant à eux affiché des performances en retrait. La faiblesse du secteur technologique a été particulièrement marquée chez les valeurs des semi-conducteurs, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX ayant perdu du terrain pour atteindre son plus bas niveau depuis trois semaines.

Dans le secteur des biens de consommation discrétionnaires, l’action Chipotle Mexican Grill CMG.N a chuté après que Starbucks SBUX.O a déclaré qu’il ne racheterait pas la chaîne de burritos.

Microsoft MSFT.O a progressé de 0,9%. Plus tôt, sa capitalisation boursière a dépassé les 4 000 milliards de dollars pour la première fois en un an après l’ annonce de ses projets de déploiement à grande échelle de ses propres puces d’IA.

L'action Salesforce CRM.N a progressé après que BofA Global Research a relevé sa recommandation de “sous-performance” à “achat”. De même, eBay EBAY.O a progressé après que Morgan Stanley a ajouté le titre à sa liste de valeurs favorites.

Par ailleurs, la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , a déclaré que la banque centrale américaine devrait adopter “relativement rapidement” une orientation de politique monétaire plus restrictive pour lutter contre l’inflation, qui, selon elle, s’est généralisée et commence à influencer les stratégies de fixation des prix des entreprises.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablaient sur une probabilité inférieure à 22% que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d’intérêt ce mois-ci, contre 17,7% vendredi.